Zangeres Laura van Kaam: 'Beter ben ik nog niet, maar ik bouw rustig verder'

DINXPERLO - Laura van Kaam is weer thuis. De 19-jarige zangeres uit Dinxperlo werd een kleine twee maanden geleden opgenomen in een kliniek vanwege een depressie. Al die tijd werkte ze hard aan haar herstel.

Voordat Laura in de kliniek terecht kwam, ging het al een aantal maanden niet goed met haar. In april werd ze opgenomen op een acute opname afdeling. Deze opname bleek helaas niet succesvol, een periode waarin haar ouders haar verzorgden volgde. Maar dat was niet voldoende.

Een nieuwe opname volgde in juni, in het U-center in Zuid-Limburg. Deze behandeling is nu afgerond. En de behandeling heeft resultaat gehad, al is er nog werk aan de winkel: 'Beter ben ik nog niet,' aldus Laura. 'Ik zal ook na deze opname verder behandeld worden. Maar ik bouw, samen met mijn lieftallige gezin, gewoon rustig verder. Ik ben sterker en heb veel inzichten gekregen.'

Heftige periode

De opnameperiode kan zeker niet als een makkelijke periode worden bestempeld, stelt Laura. 'Onze dagen begonnen om half 8 's ochtends en soms had ik wel zeven afspraken op één dag. Het was allesbehalve vakantie en ik heb hard gevochten om te staan waar ik nu sta.'

Ook haar medicijngebruik is in de kliniek onder de loep genomen: 'Er is een hele ommekeer van medicijnen gemaakt, wat natuurlijk een zwaar proces is.' Daarnaast was het ook noodzakelijk dat ze wat zwaarder zou worden: 'Ik ben veel kilootjes aangesterkt, en waar ik bij binnenkomst van de opname niet eens een kopje thee kon vasthouden met een hand, heb ik nu ook de kracht in mijn lichaam wat terug.'

Passie voor muziek

Ondanks de depressie is de jonge zangeres bezig met het plannen van nieuwe optredens. Al was ze tijdens de depressie wel bang dat haar donkere gedachten te veel invloed zouden gaan hebben op haar muziek: 'Ik vond het vreselijk eng om de muziek nog ‘aan te raken’, bang dat dat ook zo donker en duister werd als het gat waar ik in werd gezogen. Het gat dat alles aan mij zwart en zwaar maakte. Ik heb daarom maandenlang mijn gitaar niet aangeraakt.'

In Limburg heeft ze de kracht uiteindelijk weer gevonden om muziek te gaan schrijven: 'Mijn gitaar ging vaak mee naar buiten en zo zaten we in een kringetje op het gras, ook stond er een piano in de lobby. Daar zong ik regelmatig van mij af en deelde ik mijn passie en ook verdriet met andere cliënten.'

Laura heeft in de kliniek vooral geleerd om te leven met de dag, niet te veel vooruit te kijken en bezig te zijn met wat haar gelukkig maakt. Optreden is daar een belangrijk deel van. 'Men onderschat vaak hoeveel adrenaline er vrij kan komen van een ‘passie’ (in haar geval de muziek, red). Juist omdat ik mijn muziek niet depressief wil laten worden, blijven de concerten staan. Het geeft me kracht!'

Concert in november

Het eerste grote optreden van de zangeres is een theatershow in de Dru Cultuurfabriek in Ulft, op 10 november. En daar kijkt ze naar uit. 'Het wordt bijzonder, fragiel maar ook groots.' De show, genaamd Less is more, wordt anders van opzet dan haar voorgaande shows. Daar waar Laura in haar vorige theatershows met haar zevenkoppige band het podium betrad, heeft ze nu de keuze gemaakt zich kwetsbaar op te stellen.