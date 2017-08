College Lochem neemt stelling in over windmolens

LOCHEM - Het college van Lochem stelt de raad voor om IJsselwind geen vervolglening te verstrekken voor het plan voor drie windmolens in het gebied de Mars/Twentekanaal. Volgens het college is er te weinig draagvlak onder de inwoners.

Uit onderzoek bleek eerder dat ruim 80 procent van alle direct omwonenden tegen het initiatief is. Dat onderzoek was uitgevoerd onder inwoners van Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen in opdracht van de gemeenten.

'Ik vind dat we hiernaar moeten luisteren', stelt wethouder Duurzaamheid Trix van der Linden over het onderzoek onder 7500 huishoudens.

Vier lokale energiecoöperaties zijn georganiseerd onder de naam IJsselwind. De leden van deze coöperaties willen door met het plan. Het gaat om twee windmolens van IJsselwind en een van het Waterschap. Ook het Waterschap wil door met het plan.

Mogelijk komen de windmolens nu op Zutphens grondgebied.