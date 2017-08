Het bombardement op Maastricht dat fout ging: zwarte vrijdag

MAASTRICHT - .

18 augustus - Zwarte Vrijdag in Maastricht

Maastricht vrijdag 18 augustus, een warme zonnige dag eindigt in een drama als aan het begin van de avond een groep Amerikaanse bommenwerpers een aanval doet op de spoorbrug over de Maas. Doel is de terugtocht van de Duitse troepen te bemoeilijken. Maar in plaats van de bruggen te raken, zaaien de bommen dood en verderf in de naastgelegen woonwijken. De trieste balans: 129 doden, talloze zwaargewonden en honderden verwoeste of zwaar beschadigde huizen. Een monument op het Schildersplein herinnert aan het bombardement. De stad herdenkt ook vandaag Zwarte Vrijdag.

Op vrijdag 18 augustus 1944 voerde de Amerikaanse 8ste luchtmacht, met in totaal 288 bommenwerpers, tactische bombardementen uit op diverse bruggen over de Maas in Nederland en België. Door de objecten te vernielen konden de Duitse bezetters hiervan geen gebruik meer maken om zich terug te trekken of versterkingen richting het front aanvoeren.

In Nederland was de spoorbrug in Maastricht het doel. Het bombardement werd uitgevoerd door twee formaties van dertien B-17 bommenwerpers.

Even na zes uur die avond verschenen de vliegtuigen onverwacht boven Maastricht. Iedere bommenwerpers had zes bommen van 1000 pond aan boord, in totaal dus 156 stuks. Het eigenlijke doelwit, de spoorbrug, werd nauwelijks getroffen, maar de omgeving des te meer. De bommen kwamen terecht op de westelijke en oostelijke Maasoever.

Getroffen werden onder meer de direct naast de spoorbrug liggende wijk Amélie (in de volksmond Krèjjedörrep geheten), enkele boten op de Maas, de wijk Rood Dorp (tegenwoordig Sint Maartenspoort) en een aantal bedrijven alsm