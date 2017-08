Een paspoort of rijbewijs aanvragen? In Arnhem kan dat voorlopig niet

ARNHEM - Een rijbewijs, paspoort of ander officieel document aanvragen of afhalen bij de publieksbalies van de gemeente Arnhem zit er voorlopig niet in. De server is kapot.

Update: Afhalen paspoort en rijbewijs in Arnhem kan weer Daardoor is er geen enkele handeling bij de balies mogelijk, zegt een woordvoerder van de gemeente. Het gaat om de balies op het stadhuis en bij Loket Zuid. Medewerkers probeerden woensdagmorgen iedereen te bereiken die een afspraak heeft. Hoeveel afspraken moeten worden verzet, weet de woordvoerder niet. Er wordt hard gewerkt om de kapotte server te vervangen. Het is nog niet duidelijk hoelang de storing gaat duren.