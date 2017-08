Grote woede onder pluimveehouders, kritiek gericht op NVWA

BARNEVELD - Er is onder Gelderse pluimveehouders veel woede. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoekt in welke voedingsmiddelen eieren zijn gebruikt waar mogelijk het gif fipronil inzit.

De inspectiedienst waarschuwde consumenten, eerder deze week, om eieren waar een te hoog fipronil-gehalte in zit met bepaalde codes erop niet te eten. Een verslaggever van Omroep Gelderland maakte woensdag een rondgang rond enkele Gelderse pluimveehouders. Ze balen allemaal van de situatie (lees: de onzekerheid) en wilden hun mening met ons delen. Onder een voorwaarde: het moest anoniem.

'Ik gebruik al vier jaar fipronil'

Een boer vertelt al vier jaar fipronil te gebruiken, op advies van een dierenarts. Hij noemt het prima spul. De boer meent dat alles ruimen de beste oplossing voor het probleem is. 'Dan krijgen we ook alles vergoed. Er is nog een potje met geld vanwege de vogelgriep.'

In het buitenland wordt fipronil ook volop gebruikt, meent de boer. Hij baalt van de uitspraken van de NVWA over het niet eten van eieren. 'Ik eet mijn eigen eieren gewoon. Als je er acht per dag zou eten, krijg je wat aan je nieren. Verder is er niets aan de hand.'

Enorme kostenpost

Een andere boer is bang dat hij met een enorme kostenpost komt te zitten. 'Ik heb 400.000 eieren liggen, waar ik nu niets mee kan. Dat zou zomaar 2 of 3 ton schade kunnen betekenen. Ik eet mijn eigen eieren gewoon, de gevolgen voor de volksgezondheid zijn zo minimaal.'

Hij vervolgt: 'Ik hoorde vanochtend op de radio een mevrouw zeggen dat ze uit angst een net gebakken appeltaart had weggegooid. Ze had die taart naar mij mogen brengen. Het water loopt me in de mond.'

'Mislukte dierenartsen'

Ook een andere pluimveehouder is boos. Hij richt zijn pijlen persoonlijk op de NVWA. 'Bij de NVWA werken alleen maar mislukte dierenartsen', luidt zijn onomwonden oordeel.

