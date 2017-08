NVWA krabbelt terug: veel eieren zijn gewoon te eten

ECK EN WIEL - Pluimveehouders zijn ontstemd over de uitspraken van Freek van Zoeren, de tweede man van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Die adviseerde consumenten voorlopig terughoudend te zijn bij het eten van eieren. Volgens Eric Hubers van de vakgroep pluimveehouderij van land- en tuinbouworganisatie LTO is die waarschuwing verschrikkelijk en totaal onnodig.

De NVWA-man zei dinsdagavond in het tv-programma Nieuwsuur dat pas als alle pluimveebedrijven waar mogelijk het gif fipronil is gebruikt zijn onderzocht, duidelijk is of eieren helemaal veilig zijn. Volgens Hubers wordt de pluimveesector extra getroffen door de uitspraken van de NVWA-chef.

Wij belden met de NVWA en spraken een woordvoerder.

Hoe kijken jullie naar de uitspraak in Nieuwsuur?

'Meneer Van Zoeren had het niet over alle eieren. Het ging alleen om eieren van bedrijven met de door ons gecommuniceerde codes.'

Die lijst kunt u hier bekijken.

Komen er vandaag codes bij?

'Waarschijnlijk wel. Maar het einde lijkt in zicht.'

Wat ligt er nu nog in de winkel?

'Eieren die nu geleverd worden aan winkels, bevatten geen fipronil. Alle eieren met verkeerde codes zijn gisteren uit de winkels gehaald.'

Wat gaat er met het ernstig getroffen bedrijf in Eck en Wiel gebeuren? Wordt daar geruimd?

'Daar gaat het bedrijf zelf over. Als ze denken dat ze de kippen op een andere manier schoon kunnen krijgen, is dat aan het bedrijf. Wij zullen wel blijven controleren.'

De NVWA waarschuwt voor de eieren van deze Gelderse pluimveebedrijven:

