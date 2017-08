Annemiek van Vleuten op hoogtestage voor WK

WAGENINGEN - Annemiek van Vleuten won dinsdag het criterium van Steenwijk. Ze vertrekt donderdag op hoogtestage.

De wielrenster uit Wageningen gaat zich op die manier voorbereiden op het WK. "Ik ga weer drie weken op mijn favoriete berg in Italië zitten. Het weer is daar redelijk oké. Daar kan ik de lekker de Mortirolo, de Stelvio en de Gavia op. Ik heb het nodig om nu een goed trainingsblok in te lassen."

Het WK in het Noorse Bergen is haar volgende doel. "De selectie is nog niet gemaakt, maar ik denk dat ik wel mijn visitekaartje heb afgegeven voor de tijdrit. Ik ga ook voor de wegwedstrijd. Dan wil ik in optimale doen zijn. Ik ben blij dat het parcours zwaar is. Er zit een klim in die vergelijkbaar is met het Drielandenpunt en die moeten we acht keer doen. Dat gaat lastig worden."