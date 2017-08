Werkzaamheden bij 'minst prettige station van Oost-Nederland' van start

ARNHEM - De werkzaamheden bij station Arnhem Velperpoort, door treinreizigers het minst prettige station van Oost-Nederland genoemd, gaan vrijdagavond van start. Het gebied rondom het station wordt als onveilig en onaantrekkelijk gezien en de gemeente Arnhem wil daar wat aan doen. De stationsomgeving gaat daarom op de schop.

De aannemer begint dit weekend met het aanpakken van de Ingenieur J.P. van Muijlwijkstraat, die voor het station langs loopt. Zo wordt de busbaan stadinwaarts verlegd, waardoor reizigers richting centrum niet meer hoeven over te steken om bij de bushalte te komen. Er zijn twee tijdelijke busperrons aangelegd.

Dit weekend wordt het asfalt opgebroken en worden de trolleybusleidingen en lichtmasten verzet. Het viaduct onder het Velperpoortstation is tot maandagochtend vroeg afgesloten en er is een omleiding ingesteld voor gemotoriseerd verkeer. Ook het volgende weekend wordt aan de weg gewerkt.

Station Velperpoort pas over 2 jaar aangepakt

Er zijn inmiddels bomen gekapt en er komt nieuwe beplanting, zodat er meer overzicht is. Verder komt er nieuwe verlichting en bestrating, wordt er gewerkt aan de voetgangers- en fietstunnel en aan de Rosendaalsestraat.

De verwachting is dat dit alles in november klaar is. Daarmee is het project lang niet afgerond. ProRail en NS gaan pas in 2019 aan de slag met het station en de spoordijk.

Geen verkeer mogelijk

Door de werkzaamheden is het gebied rondom het station ook twee weekenden afgesloten voor verkeer. Gemotoriseerd verkeer moet nu omrijden.

