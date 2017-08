Opruimen 20.000 dode varkens begint donderdag

ERICHEM - Er wordt morgen (donderdag) een begin gemaakt met het opruimen van de 20.000 varkens die omkwamen bij de brand in De Knorhof in Erichem, vorige week donderdag. De voorbereidende werkzaamheden zijn woensdagochtend begonnen.

'Wagentjes op de Burensewal zijn bezig met de voorbereidingen. Later komt er groot materieel. Vrachtwagens gaan dan eindelijk een begin maken met het ruimen van 20.000 varkens', aldus verslaggever Martijn de Graaf.

'Gedeputeerde Van Dijk had graag gewild dat voor het weekend al begonnen was. Hij zei in iets andere bewoordingen dat de eigenaar te lang treuzelde. Hij kon geen contact krijgen met zijn Duitse verzekeraar. Het blijft een geldkwestie. Het kost veel geld om het op te ruimen.'

Geen pretje

VVD-Statenlid Van Meerburg pleit ervoor om het sneller te laten opruimen dan de vier weken die er nu voor gepland staan. 'Dat is geen slecht idee. De stank is soms niet te harden', vertelt De Graaf. 'En het is pas zes dagen na de brand. Kun je nagaan na vier weken. Het is ook nog eens zomer en het schijnt beter weer te worden. Dan wordt het geen pretje hier te zijn.'

Er zijn wel belemmerende factoren voor het opruimen: het asbest, maar ook de constructie van de stallen die door de hitte is aangetast.

