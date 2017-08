Varkenshouderij Erichem mag opnieuw 20.000 varkens houden

ERICHEM - De eigenaar van varkenshouderij De Knorhof in Erichem zou in de toekomst opnieuw 20.000 varkens mogen houden. Dat zei gedeputeerde Jan Jacob van Dijk woensdag tegen Radio Gelderland. De Knorhof brandde vorige week donderdag af. Alle 20.000 varkens kwamen daarbij om.

'Hij heeft de vergunning om 20.000 varkens te houden. Die vergunning vervalt niet', legt de gedeputeerde uit. 'Wel is de vraag of het in een exact hetzelfde gebouw mag. Dat moet uitgezocht worden.'

De Knorhof is 20 jaar geleden gebouwd. 'Er zijn andere eisen gekomen. Sindsdien is er onder meer veel discussie gekomen over de compartimentering van de gebouwen. Dus de stal opdelen. Mocht er brand ontstaan, dat dan niet de hele stal in de fik gaat. Op dat terrein zijn nieuwe eisen gekomen. Ik denk dat hij daar aan moet voldoen.'

Van Dijk hoopt dat de opruiming van de kadavers en de resten van De Knorhof sneller gaat dan vier weken. Die periode is er voor ingepland. 'Maar zorgvuldigheid staat voorop. Het gaat ook om veiligheid. Er ligt asbest en de kadavers zijn met asbest besmet. Maar als het sneller kan, heel graag.'

Kritiek op eigenaar

Tussen de regels door heeft Van Dijk kritiek op eigenaar Adriaan Straathof van De Knorhof: 'Ik had verwacht dat de ondernemer sneller zijn verantwoordelijkheid zou hebben genomen, zodat er afgelopen weekend al had kunnen worden gestart met de opruimwerkzaamheden. Uit het feit dat het toch wel wat tijd gekost heeft, mag u er vanuit gaan dat het niet meteen koek en ei was. Maar ik ben blij dat vandaag begonnen wordt.'

Geen tegenstander megastallen

Van Dijk is overigens geen tegenstander van megastallen: 'Op het terrein van veehouderij is van belang dat de eisen op het terrein van dierenwelzijn, klimaat, volksgezondheid en maatschappelijke inpassing voorop staan. Je ziet in grote stallen helemaal niet dat het slechter is met dierenwelzijn. Voor ons gaat het er niet om hoeveel dieren er bij elkaar zitten, maar veel meer de kwaliteit van wat er is.'

'Zijn wij tegenstanders van megastallen? Wij zijn tegenstanders van slechte ondernemers die zich niet houden aan dierenwelzijn. Maar er moet ook geld verdiend worden. Er was geen klacht op het gebied van dierenwelzijn tegen deze ondernemers en er waren geen klachten van geuroverlast na een paar maatregelen die hij had getroffen', stelt Van Dijk.