NVWA: wees terughoudend met consumptie eieren

Foto: Pixabay

BARNEVELD - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) adviseert consumenten voorlopig terughoudend te zijn bij het eten van eieren. Pas als alle pluimveebedrijven waar mogelijk het gif fipronil is gebruikt zijn onderzocht, is duidelijk of de eieren helemaal veilig zijn, zei de tweede man van de NVWA dinsdagavond in Nieuwsuur.

Tegen het weekeinde zijn de onderzoeken van de bijna tweehonderd verdachte bedrijven klaar, denkt Freek van Zoeren. 'Als iemand zegt, nou ik kan leven zonder een ei te eten tot zondag, zou ik dat aanraden', sprak de plaatsvervangend inspecteur-generaal van de dienst. Eerder op de dag voegde de NVWA nog eens zeventien codes toe aan de lijst van eieren met een te hoog gehalte van het verdelgingsmiddel fipronil. Op die lijst staan nu 27 codes van eieren die niet veilig zijn voor kinderen. Één code heeft betrekking op eieren die een acuut gevaar voor de volksgezondheid vormen. Een groot gedeelte van de eieren komt van pluimveebedrijven in Gelderland. Juni 2016 De kans bestaat dat in ons land al ruim een jaar gifeieren worden verkocht, zo schrijft de Volkskrant woensdag. In Drenthe kreeg een bedrijf vorig jaar juni namelijk al de omstreden bloedluisbestrijders van het Barneveldse bedrijf Chickfriend over de vloer.



