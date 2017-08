Vaassen opgeschrikt door grote explosie in woning

Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

VAASSEN - In een vrijstaande woning aan de Kerkweg in Vaassen is een explosie geweest. Daarna ontstond er een uitslaande brand. Drie personen zijn op tijd uit de woning gekomen. Er zijn geen persoonlijke slachtoffers gevallen. Wel is een deel van het huis compleet verwoest.

Rond 5.00 uur woensdagmorgen was de brandweer de brand meester. De woning wordt als verloren beschouwd. Het nablussen gaat nog enige tijd duren. Omwonenden over de explosie en brand: De brand in de woning ontstond rond 3.30 uur van dinsdag- op woensdagnacht. Volgens een woordvoerder van de brandweer werd de brand voorafgegaan door een enorme explosie. Die explosie heeft ook voor schade in de omgeving gezorgd. Wat de oorzaak van de explosie was, is nog niet duidelijk. Er kwamen veel meldingen via 112 bij de meldkamer binnen. Verslaggever George Borghouts was ter plaatse: Drie mensen zijn ongedeerd uit de woning gekomen. Een naastgelegen woning is preventief ontruimd. Daarvan is de pui eruit geslagen. Van een ander huis is een ruit gesneuveld. Beelden: Mike Stokhof