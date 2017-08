NEC wilde Verdonk kopen van Feyenoord

NIJMEGEN - NEC heeft Calvin Verdonk gehuurd van Feyenoord, maar eigenlijk wilde de Nijmeegse club de 20-jarige linksback kopen.

"We hebben geprobeerd om hem over te nemen", erkent technisch directeur Remco Oversier. Verdonk is een jeugdinternational die afgelopen jaar op huurbasis uitkwam voor PEC Zwolle.

"Maar hij heeft bij Feyenoord nog een contract tot 2020. En dat was niet haalbaar voor ons en geeft ook aan dat zij vertrouwen in hem hebben. Calvin past wel prima bij ons profiel. We proberen zoveel mogelijk eigen spelers te halen en te kijken wat we in onze eigen jeugd hebben."

Verdonk is de zesde aanwinst van NEC, dat Nederlandse spelers met ervaring in de eredivisie wil halen. Eerder kwamen Anass Achahbar en Ted van de Pavert (beiden gehuurd van PEC Zwolle), Guus Joppen (Willem II), Kevin Jansen (ADO Den Haag) en Mart Dijkstra (Sparta).