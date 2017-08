Breinburg mag niet zomaar weg bij NEC

WEURT - Gregor Breinburg heeft een afspraak over een transfer, maar dat wil niet zeggen dat hij zomaar mag vertrekken bij NEC.

"Het klopt dat Willem II en NAC een bod hebben uitgebracht", meldt technisch directeur Remco Oversier. "Maar ze voldoen niet aan onze voorwaarden. Er zijn afspraken met Gregor gemaakt door de vorige clubleiding en daar handel ik naar. Maar hij hoeft van ons ook niet weg."

Ferdi Kadioglu gaf ook aan dat hij graag hogerop wil. "Er is wel wat belangstelling, maar er is geen enkel concreet bod gekomen. Alleen van Vitesse een tijdje geleden, maar daar hebben we daarna niks meer van gehoord."

NEC is nog niet klaar op de transfermarkt. "Kevin Mayi mag weg en dan willen we een spits halen die 180 graden anders is dan Anass Achahbar. Mayi kon naar Turkije, maar dat wilde hij zelf niet. Voor de rest is er nog geen concrete belangstelling voor hem."