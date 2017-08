Als de wind draait, zit je middenin de stank in Erichem

Foto: Omroep Gelderland

ERICHEM - 'Ik hoorde mijn ouders om half 3 's nachts, ik dacht wat is dit nou? Mijn vader vertelde dat het de stank was. Echt een nare geur.' Een reactie van iemand die woont in de buurt van de uitgebrande stal in Erichem. Het ruimen van de dode varkens gaat daar zeker weken duren.

Op de ene plek ruik je het niet, op de andere wel. In Buren bijvoorbeeld. Soms komt daar een walm langs, verspreid door 20.000 ontbindende varkens. Het is een lucht alsof je een kliko met van alles er in wekenlang laat staan. Afhankelijk van hoe de wind staat, zitten sommige omwonenden er middenin. Rond Erichem reageren mensen er verschillend op. 'Ja, je ruikt het. Ze hadden het eerder op moeten ruimen', zegt de een. Een ander valt het mee dat de zaak nog niet heel erg stinkt. Hij heeft er nóg geen last van. 'Maar die lucht komt wel, als het nog even blijft liggen.' Eén bewoner werd vanochtend op een nare manier wakker. De wind stond zo dat hij het goed kon ruiken: 'We lagen op bed, en alles zat dicht hè! Toen was het al ondragelijk.' Geïsoleerd huis Een andere man heeft het over een 'restant brandlucht met kadavers'. Hij rook het al vanaf de provinciale weg. De buurtbewoner maakt zich zorgen en belde naar het gemeentehuis voor een gesprek met de burgemeester. 'We hebben hier veel westenwind. Ik heb geluk dat mijn huis goed geïsoleerd is, maar het is niet prettig.'