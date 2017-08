NVWA breidt lijst besmette eieren uit; dit zijn de 17 codes

ARNHEM - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft de lijst met serienummers van mogelijk schadelijke eieren uitgebreid. Woensdag zijn zeventien codes van eieren toegevoegd waarvan het fipronilgehalte te hoog is. Een groot gedeelte van de eieren komt van pluimveebedrijven in Gelderland.

Bij alle nieuwe codes gaat het om eieren waarvan consumptie door kinderen wordt afgeraden. Dit zijn de codes:

X-NL-40446XX

X-NL-40534XX

X-NL-40709XX

X-NL-41176XX

X-NL-41205XX

X-NL-41437XX

X-NL-42068XX

X-NL-42206XX

X-NL-42736XX

X-NL-42775XX

X-NL-43154XX

X-NL-43224XX

X-NL-43425XX

X-NL-43434XX

X-NL-43780XX

X-NL-43925XX

X-NL-46351XX

(Op de plaats van een X kan elk cijfer staan)

De eieren komen van pluimveebedrijven uit onder andere Lunteren, Barneveld, Opheusden en Gendt.

Maandagavond maakte de NVWA al tien codes bekend van eieren die voor kinderen gevaarlijk kunnen zijn. Het eten van eieren met de code X-NL-40155XX wordt voor iedereen afgeraden.

Fipronil is een insecticide dat tegen luizen, vlooien en teken wordt gebruikt. Het is waarschijnlijk in de eieren terechtgekomen doordat het bedrijf ChickFriend uit Barneveld het gebruikte om bloedluis bij pluimveehouders te bestrijden.

