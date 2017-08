Roemeense ladingdieven langer vast

OTTERLO - De vijf Roemeense mannen die zaterdag op vakantiepark De Zanding in Otterlo zijn opgepakt voor ladingdiefstal, blijven in ieder geval de komende twee weken nog vastzitten. Het vijftal, in de leeftijd van 33 tot 43 jaar, wordt verdacht van het stelen van een grote lading iPhones uit een rijdende vrachtwagen.

De telefoons werden in de nacht van 24 op 25 juli op de A73 ter hoogte van Horst gestolen. Dit gebeurde, meldt het Openbaar Ministerie, volgens de zogenoemde Roemeense methode: diefstal al rijdend op de snelweg. Volgens de politie roofden de Roemenen op deze manier al sinds het begin van 2015 vrachtwagens leeg. De bende ging op even ingenieuze als levensgevaarlijke wijze te werk. Een auto reed voor de vrachtwagen en verminderde snelheid, zodat de vrachtwagenchauffeur van het gas moest. Daarna reed een andere, speciaal geprepareerde auto naar de achterkant van de oplegger. Uit een speciaal voor dit doel gemaakt dak klommen de rovers uit de auto om na het lopen over een anti-slipmat met een slijptol de deur van de oplegger te openen. De buit verdween vervolgens via het dakraam in de auto. Bij de inval in Otterlo werd een buit iPhones ontdekt met een waarde van 500.000 euro. Voor de deur stond de geprepareerde roofwagen. Zie ook: Roemenen opgepakt voor spectaculaire diefstallen uit rijdende vrachtwagens