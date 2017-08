VVD: 'Ruimen kadavers Erichem duurt te lang, dus 's nachts doorwerken'

ARNHEM - De provinciale VVD vindt dat het ruimen van de dode varkens in Erichem veel te lang gaat duren. De partij vreest overlast voor de omgeving.

Nu er een plan van aanpak is, kan vanaf woensdag worden begonnen met opruimen. Maar de opruimperiode kan een stuk korter, als ook 's nachts wordt doorgewerkt, zegt de VVD, want: 'In hoeverre wordt rekening gehouden met de omgeving?'

'Inmiddels is de brand een aantal dagen geleden en beginnen de kadavers te stinken, om over de vliegenoverlast nog maar niet te spreken', is te lezen in een reactie van VVD-Statenlid Bastiaan van Meerburg.

Hij heeft gevraagd of het nachtwerk kan worden afgedwongen. 'Wat ons betreft heeft een ondernemer altijd een verantwoordelijkheid richting zijn omgeving, dus ook in dit geval!', besluit hij zijn reactie.

