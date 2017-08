Overlast van Polen in Velp moet minder worden

VELP - De overlast van Polen die wonen in het voormalige kantoorgebouw De President aan de President Kennedylaan in Velp moet minder worden. Na overleg tussen de gemeente Rheden, omwonenden, woningcorporatie Vivare en de huurder van het gebouw bij het ziekenhuis is er een plan van aanpak gemaakt.

Omwonenden lagen tot diep in de nacht wakker door Polen die buiten stonden te schreeuwen. Bij warm weer zouden de omwonenden zelfs noodgedwongen de ramen dicht moeten houden. Ook lag er overal afval op straat. De huurder van het pand heeft na een overleg met alle partijen een beheerder aangesteld om toe te zien op de Polen. Ook moet de beheerder een aanspreekpunt zijn voor de omwonenden. Verder houden de politie en andere toezichthouders een extra oogje in het zeil, meldt de gemeente Rheden. Sinds mei dit jaar zijn er in het pand 39 appartementen die worden verhuurd aan arbeidsmigranten, in de praktijk wonen er in een kamer meerdere mensen. Dat betekent dat er ruimte is voor 140 arbeidsmigranten verdeeld over 70 kamers. De huisvesting voldoet volgens de gemeente Rheden aan de regels.