Dit varken overleefde aanvankelijk de brand in de Erichemse varkenshouderij

Foto: Brandweer

ERICHEM - Naar nu blijkt heeft één varken de brand in de varkensflat in Erichem bij Geldermalsen aanvankelijk overleefd. Het dier stond in de uitloop voor zeugen en was daar over het hoofd gezien.

Bij de brand kwamen alle overige varkens om: zo'n 20.000. De plek waar het dier zich bevond, was in de stal die nog deels overeind staat. Het dier werd door de brandweer gered, maar bleek toch door de brand gewond te zijn geraakt. De dierenarts heeft het varken een spuitje gegeven, zegt de woordvoerder van de eigenaar.