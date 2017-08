Protest Vitesse-fans: twee supporters in uitvak, groot feest in Arnhem

ARNHEM - De protestactie van Vitesse-fans tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff-schaal op 5 augustus krijgt vorm. Alle eredivisieclubs sturen twee supporters naar het uitvak in De Kuip en fans kunnen op diverse plekken in Arnhem naar de wedstrijd kijken.

Eerder besloten de Vitesse-supporters om niet af te reizen naar de wedstrijd in De Kuip omdat de Arnhemse fans slechts 1200 kaarten konden krijgen. Ook een verplichte buscombi werd opgelegd.

Op initiatief van de Supportersvereniging Vitesse is er een protestactie op touw gezet. Deze wordt gesteund door supportersverenigingen van alle in de eredivisie spelende clubs. 'Hieruit is het idee ontstaan om van alle clubs twee supporters in clubkleuren in het uitvak plaats te laten nemen', laat de vereniging weten.

'Groot feest in Arnhem'

De supportersvereniging belooft daarnaast dat het zaterdag 'een groot feest wordt in Arnhem.' Zo zenden kroegen op de Korenmarkt en de Jansplaats de wedstrijd uit en verzorgen diverse kroegen, zoals Café Bloopers, een buitenscherm en buitenbar.

