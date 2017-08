Golf van vernieling door dorp Gaanderen

ULFT - In Gaanderen zijn een flink aantal vernielingen gepleegd. Afgelopen weekend werden onder meer een basisschool, de dokterspraktijk bij de sporthal en een aantal auto’s slachtoffer van de vernielzucht van tot nog toe onbekende daders.

'Ik kwam hier maandagochtend binnen en zag dat de ruit gebroken was', vertelt huisarts Lex Harfterkamp. Een grote steen is door de ruit van zijn huisartsenpraktijk aan de Pelgrimstraat gegooid. De vernieling aan de praktijk staat niet op zichzelf. Diverse auto’s in de Bethlehemstraat zijn beschadigd, naamborden van straten zijn bespoten met graffiti en ook basisschool Wis en Wierig aan de Watertapweg werd slachtoffer van vandalisme.Op de school staan, naast hakenkruizen, fallussymbolen en antisemitische teksten, onder meer verwijzingen naar Schijndel, Mierlo en Hoogvliet gespoten. 'Vermoedelijk zijn het niet mensen die hier uit de buurt komen', zegt Jeffrey Gerlings, beheerder van de buurtwhatsappgroep in de getroffen wijk in Gaanderen. 'Er zijn via WhatsApp wel diverse meldingen gemaakt van een groepje jongeren, maar concrete beschrijvingen van daders zijn er niet.De politie laat weten tot op heden twee aangiftes binnen te hebben gekregen, waaronder die van huisarts Harfterkamp. Op vrijdag- en zondagavond zijn agenten poolshoogte komen nemen na meldingen van hangjongeren op de Pelgrimstraat. De politie trof bij de tweede melding inderdaad een groep jongeren aan. Van hen zijn contactgegevens opgenomen, maar zij worden volgens een woordvoerder vooralsnog niet aangemerkt als verdachten.