De Knorhof in Erichem: een lange geschiedenis van rechtszaken en overtredingen

ERICHEM - Wie de geschiedenis van de vorige week afgebrande varkensfokkerij in Erichem erop naslaat, stuit op een litanie van overtredingen van vergunningen en daaropvolgende rechtszaken. Eigenlijk pas sinds drie jaar is het stil gebleven rond De Knorhof, zoals de varkenshouderij bekend staat. Tot afgelopen donderdag, toen een brand de varkensflats in de as legden en alle 20.000 varkens werden gedood.

Adriaan Straathof nam in 1996 een kippenhouderij aan de Burensewal over, maar wilde eigenlijk varkens gaan fokken. Medio jaren negentig kon een kippenstal nog gewoon omgebouwd worden tot varkensstal. Dat gebeurde ook en Straathof wilde het direct groot aanpakken en bouwde een stal met twee lagen, één voor de vleesvarkens en één voor de zeugen en de biggen. Een nieuw fenomeen in Nederland.

Lege handen

Maar al snel na de start begon het klachten te regenen over stank. Ook bleek het regelmatig voor te komen dat Straathof meer varkens in de stal had staan dan in de vergunning stond. Zo heeft de gemeente Buren in 2001 geprobeerd ruim 300 varkens weg te halen. Toen later de provincie het toezicht had overgenomen, werd dat nog een keer geprobeerd. Maar toen stonden de handhavers met lege handen: Straathof had de nacht ervoor de overtollige varkens laten afvoeren.

Verzet

In 2010 kreeg de Knorhof een vergunning voor ruim 19.000 varkens mits er luchtwassers zouden worden aangebracht op de stallen. Dat gebeurde en zorgde ervoor dat het aantal klachten scherp afnam. Daarmee nam het verzet tegen De Knorhof, dat inmiddels Sebava bv heet, af.