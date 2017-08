Staringjaar: speciale wijn, avonden en een museum. Maar wie was hij?

VORDEN - 'Het was echt een familiemens. Hij speelde met zijn acht kinderen, gaf ze les en deed leuke dingen. En hij hield enorm van zijn vrouw Charlotte', glundert Reinier Klein Brinke. Hij organiseert de Staringavonden in Vorden en heeft zich de afgelopen maanden verdiept in het leven van A.C.W. Staring.

Antoni Christiaan Winand Staring werd in 1767 geboren in Gendringen. Zijn ouders gingen al snel naar zijn geboorte naar Kaap de Goede Hoop in Afrika. Zijn vader was kapitein. Staring werd opgevoed door zijn oom. Later ging hij wonen op kasteel De Wildenborch, tussen Lochem en Vorden. Daar woonde, leefde en werkte hij.

Beeld: Wildenborchse kapel

Zo veel meer dan dichter

Antoni Staring hield van dichten. Maar hij was ook nauw betrokken bij de Gelderse samenleving. 'Hij hield zich bezig met de natuur, de watergangen, hij is zelfs burgemeester geweest van het Gelderse Laren', zegt Klein Brinke. Daarnaast stichtte hij een schooltje op het landgoed. 'Hier konden de kinderen van de pachters en zijn personeel onderwezen worden'.

Gedichten toegankelijker maken

Ieder jaar zijn er open tuinendagen bij kasteel De Wildenborch. Maar omdat het precies 250 jaar geleden is dat Staring werd geboren wilde de organisatie iets extra's. 'Wij dachten, we willen eens goed laten zien wie hij nou was'.

Het gevolg is dat Antoni, zijn vrouw Charlotte, de tuinman en de dienstmeiden op de Staringavonden weer even tot leven komen. 'Ze vertellen over het leven op het kasteel en over de persoonlijkheid. Het is een soort toneelstuk', zegt Klein Brinke. 'Ook leest iedereen een gedicht voor van Staring'.

Foto: Omroep Gelderland Lodewijk Vredenberg als ACW Staring en Jojanneke van de Graaf als Charlotte

Staring wordt nog wel eens omschreven als moeilijk en niet toegankelijk. 'Soms is dat ook zo, maar er zijn ook echt heel veel gedichten die wel te begrijpen zijn. Al maakt de taal het soms wel lastiger. In de tijd dat Staring schreef was de taal nog heel anders', lacht Klein Brinke.

Oogsten wordt romantisch door gedicht

Het oogsten van graan was in zijn tijd een zware eentonige klus. Maar op de manier zoals hij het beschrijft wordt het bijna poëtisch om het graan te oogsten.

Sikkels klinken

sikkels blinken

ruischend valt het graan

zie de bindster gaâren!

Zie, in lange scharen,

Garf bij garven staan.

STAAL

Donderdagavond is er opnieuw een Staringavond. Daarnaast is er dit weekend ook een concert. En alsof dat nog niet genoeg is wordt er even verderop in Almen een museum gebouwd. Museum STAAL, gevormd door de woorden STAring en ALMen, opent in december de deuren. In het museum is het leven en het werk van Staring te zien.

