Varkens in Nood: 'Stop varkenshouder Knorhof!'

ERICHEM - Woensdag begint de ruiming van de 20.000 kadavers van het afgebrande varkensbedrijf Knorhof in Erichem. Varkens in Nood roert zich. In een petitie roept Varkens in Nood op varkenshouder Straathof figuurlijk het zwijgen op te leggen.

Varkens in Nood is een petitie gestart om voor de varkenshouder een beroepsverbod af te dwingen. 'Varkenshouder Straathof is berucht. In 2009, 2013, 2014 en 2016 zijn er door dierenbeschermers en door de Duitse politie veel misstanden en wetsovertredingen aangetroffen in meerdere Duitse en Nederlandse stallen. In Duitsland kreeg Straathof al een beroepsverbod opgelegd', meldt de stichting.

'Wanneer is genoeg genoeg?', vraagt Varkens in Nood zich af.

'Het ondernemerschap van Straathof', gaat de stichting verder in een persbericht, laat een scala van wetsovertredingen zien: 'De NVWA, de Duitse politie en dierenbeschermers bezochten de stallen en vonden daar dieren zonder drinkwater, overbezette stallen, te krappe kooien en verwaarlozing van zieke en gewonde varkens.'

'We worden overstelpt met verzoeken'

Varkens in Nood: 'Na vertrek van de medewerkers zaten de varkens zonder enig toezicht opgesloten in een onontkoombare gevangenis. Voor veel mensen is deze enorme stalbrand de druppel.' De stichting zegt te worden over overstelpt met verzoeken om Straathof te stoppen. Het doel is ten minste 40.000 handtekeningen op te halen.

De petitie was dinsdagmiddag om 17.00 uur bijna 1.000 keer ondertekend.

CDA, D66 en Partij voor de Dieren in Buren stellen raadsvragen na de brand. Die komen in de eerste vergadering na het zomerreces aan de orde, zegt Joop de Jonge van de Partij voor de Dieren. Hij noemt het frappant dat tijdens het bestrijden van de brand waarbij asbest vrijkwam hij 'bij wijze van spreken de stal in kon lopen'.

'Ik kwam daar en zei dat ik een afspraak had en ik kon zo doorrijden', zegt De Jonge. Verder willen zijn partij en CDA en D66 weten of de vergunning voor De Knorhof op orde waren.

'Alles dat moet staat in plan van aanpak'

Woordvoerder van eigenaar Adriaan Straathof Jan Voermans is cryptisch naar de media die meer willen weten over het plan van aanpak voor het ruimen van de 20.000 verbrande varkens en de ruiming van de kaders. 'Een broedende kip moet je niet storen', zegt Voermans. 'Wat er in het plan van aanpak staat? Alles wat er in moet staan, staat er in.'

Daarin staat onder meer hoe het opruimen gebeurt en hoe het puin wordt afgevoerd. Ook over hoelang het duurt voor het ruimen begint, houdt Voermans zich op de vlakte. 'Vanavond wordt het weer donker en morgen wordt het weer licht.'

Volgens een provinciewoordvoerder had de eigenaar van De Knorhof voldaan aan het ultimatum door voor 10.00 uur dinsdagmorgen het plan van aanpak in te dienen. 'We hoeven geen bestuursdwang toe te passen', zegt ze.

'Geen stankoverlast'

Karsten Pelsma van camping de Vergarde in Erichem laat weten 'geen overlast te hebben door kadaverstank. Met burgemeester Jan de Boer van Buren heeft hij gesproken over de nasleep van de brand die 20.000 varkens het leven kostte. Pelsma zegt dat hij goed op de hoogte wordt gehouden door verschillende instanties, tijdens en na de brand.

Burgemeester De Boer laat weten: 'Net als de provincie maken wij ons grote zorgen over de verwachte geur- en stankoverlast. Dit is uiterst hinderlijk, voor omwonenden en bezoekers van camping De Vergarde. Wij hebben zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau contact met de provincie. Hierin hebben wij onze zorgen geuit en erop aangedrongen voortgang te maken met het opruimen.'

Ook heeft de burgemeester dinsdagmorgen een aantal direct omwonenden bezocht en zijn belangstelling geuit.

