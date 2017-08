Wielrenner Joris Nieuwenhuis langer bij Sunweb

ZELHEM - Wielrenner Joris Nieuwenhuis heeft zijn contract met Team Sunweb verlengd. De Zelhemmer (21) rijdt ook volgend jaar in de opleidingsploeg en wordt daarna twee jaar lang in de WorldTour-ploeg opgenomen.

Nieuwenhuis werd in januari bij het veldrijden wereldkampioen bij de beloften. Hij gaat bij Sunweb het veldrijden en het rijden op de weg combineren.

In juni brak Nieuwenhuis een sleutelbeen tijdens een proloog in Tsjechië. Hij is inmiddels weer in koers.