Getroffen kippenboer is boos en verslagen

ECK EN WIEL - Een schuur vol met eieren. Eieren waar ze geen cent voor krijgen, omdat er fipronil in zit. Bij een bedrijf uit Eck en Wiel is de besmetting zo groot dat er een acuut gevaar voor de gezondheid is.

De verslagenheid is enorm in Eck en Wiel.

Het bedrijf wordt gerund door man en vrouw en hun zoon. Ze zijn verslagen. Maar ook boos. In hun ogen maakt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onterecht geen onderscheid.

In een van de stallen, daarin zitten 15.000 kippen, is fipronil gebruikt voor de bestrijding van bloedluis. Maar in een tweede stal is dit middel niet gebruikt. Toch mag de familie de eieren uit die stal niet verhandelen. 'De bruine eieren zijn waarschijnlijk veilig', zeggen ze.

Gedupeerd bedrijf wil noodfonds

De familie spreekt van de grootste klap die ze heeft meegemaakt. Als er geen plan komt voor gedupeerde pluimveehouders, dan voorspellen ze het einde van de sector. 'Er moet een noodfonds komen, want anders komt het niet goed met de pluimveehouders.'

De gemeente Buren waar Eck en Wiel onder valt, hoorde pas dinsdag dat de besmetting bij het pluimveebedrijf zo ernstig is dat de volksgezondheid acuut in gevaar is. 'We hebben nog geen contact met het bedrijf gehad', zegt een woordvoerster.

Zie ook:

Acuut gevaar door besmette eieren