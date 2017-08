Zwembad de Italiaanse Meren mag weer open

ULFT - Het zwembad van camping de Italiaanse Meren in Winterswijk mag weer open. De eigenaar moest het bad in juni sluiten, omdat niet aan de voorschriften voldeed en de veiligheid van de bezoekers niet kon worden gegarandeerd.

'Het zwembad voldoet weer aan de wettelijke voorschriften die gelden op grond van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden', meldt de provincie. Bij de laatste controle van de provincie Gelderland bleek dat de camping weer aan alle voorschriften voldeed. In juni voldeed de waterkwaliteit niet aan de eisen, waarna de provincie overging tot onmiddellijke sluiting.



In juli 2016 is de eigenaar van de Italiaanse Meren al eens gewaarschuwd om de voorschriften strikt na te leven na het missen van enkele controles. Bij de controle in juni bleek dat hier niks mee was gedaan.