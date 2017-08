Ruimen of ruien? Slechts één letter, maar een verschil van leven en dood

LUNTEREN - Tonnie van Steenbergen uit Lunteren is een van de vele kippenboeren die zijn gedupeerd door de fipronilcrisis. In de eieren van de biologische pluimveehouder zit het bestrijdingsmiddel van ChickFriend uit Barneveld.

Wat moet hij doen met zijn kippen? Ruimen of ruien? Het scheelt een letter, maar het is een verschil van leven en dood. Bij ruien worden kippen voor de gek gehouden. De leghennen denken dat het winter wordt. Ze raken daardoor van de leg en leggen tijdelijk geen eieren meer.

Kip laten afvallen

Pluimveehouders kunnen het effect bij de kippen bewerkstelligen door de lampen minder lang te laten branden, waardoor de dieren denken dat de dagen korter duren. Ook kan er minder voeding worden gegeven, waardoor de kippen afvallen en de in het buikvet opgeslagen fipronil het lichaam van de kip verlaat.

Bij ruimen zijn de maatregelen desastreus. De dieren worden afgemaakt en vernietigd en ook de eieren worden vernietigd.

Van Steenbergen: 'Ze zijn nog in overleg wat de beste optie is. Als de gehaltes heel hoog zijn, moet je misschien ruimen. Ruimen heeft echt niet mijn voorkeur. We hebben onze mond vol van dierenwelzijn. Dan maak je toch geen gezonde kip van 25 weken af.'

Beter controleren, zegt de boer

De Lunteraan vraagt zich af waarom het in de voedingsindustrie verboden bestrijdingsmiddel niet eerder bij ChickFriend in Barneveld is ontdekt. 'Alles moeten akkerbouwers vastleggen, ze mogen bijvoorbeeld niet te dicht bij de sloot komen. En bij een nieuw middel tegen bloedluis wordt nog geen monster genomen. Ik vind het superslecht. Hoe kan iemand anderhalf jaar een middel (fipronil, red.) bijmengen zonder dat-ie ooit betrapt wordt?', vraagt Van Steenbergen zich af.

