Rabobank sluit weer twee pinautomaten vanwege plofkraakgevaar

NIJMEGEN - Geldautomaten van Rabobank aan de Groenestraat en de Mozartstraat in Nijmegen gaan per 1 september dicht. De bank sluit de geldautomaten vanwege plofkraakgevaar.

De Rabobank neemt deze maatregel als gevolg van recente plofkraken en het risico daarop in de toekomst. Eerder werden er al pinautomaten in Hummelo, Doetinchem, Beek, Gendringen, Silvolde en ’s-Heerenberg al dan niet tijdelijk gesloten.

Verschillende maatregelen

De Rabobank in Gelderland nam ook andere maatregelen om plofkraken te voorkomen. Zo zijn verschillende buitenpinautomaten nog maar van 07.00 tot 22.00 uur open. Bij andere pinautomaten is in de avonduren beveiliging aanwezig.

