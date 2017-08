Aalten niet eens met paardenmestkritiek

ULFT - De gemeente Aalten vindt het niet nodig om paardenmest op wegen in het buitengebied op te ruimen. Dat is de reactie op een klacht van Aaltenaar Mark Meinen, die klaar is met de paardenpoep in zijn straat.

'We snappen dat de paarden het ergens kwijt moeten', schrijft Mark Meinen in zijn klacht op Facebook. 'Maar dat ook na melding bij jullie dit niet wordt opgeruimd, stuit ons tegen de borst.' Op zijn bericht kwamen veel reacties van mensen die ook last hebben van de uitwerpselen. Gemeente Aalten geeft desgevraagd aan niet na iedere melding in actie te kunnen komen. 'Meldingen van inwoners worden altijd serieus opgepakt en afhankelijk van de impact ervan worden maatregelen getroffen', zegt woordvoerder Bert Vreeman van de gemeente Aalten. 'Ligt de mest op een weg in het buitengebied, dan is de overlast daarvan niet zo groot en gaan we niet tot actie over.'



Meinen vindt dat de regels aangepast moeten worden. 'Als hondenbezitter betalen wij elk jaar de hondenbelasting en worden wij tevens geacht de behoefte van onze eigen hond op te ruimen', aldus de Aaltenaar. 'Waarom gelden dit soort regels niet voor paardenbezitters?' Volgens de gemeente blijft de vervuiling van wegen door paardenmest binnen de perken. 'Er komen hierover ook weinig klachten binnen, daarom zijn er geen beleidsregels vastgesteld voor het tegengaan van deze vervuiling', zegt Vreeman. 'In het geval van de heer Meinen is er volgens deze regels gehandeld.'

