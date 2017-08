Vitesse in strijd om Johan Cruijff Schaal vanavond live bij Omroep Gelderland

ARNHEM - Vitesse speelt zaterdagavond vanaf 18.00 uur de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, in Rotterdam tegen Feyenoord. Omroep Gelderland doet rechtstreeks verslag op de radio.

Vitesse veroverde afgelopen seizoen in Rotterdam de KNVB-beker door te winnen van AZ. Voor de Arnhemmers was het de eerste prijs in de geschiedenis. Als beloning mag de formatie van trainer Henk Fraser het nu opnemen tegen landskampioen Feyenoord. 97 dagen na de historische triomf op AZ kan Vitesse dus vanavond zijn tweede prijs winnen.

Rechtstreeks radioverslag

Online houden we zaterdag rond en tijdens de wedstrijd zoals altijd een uitgebreid liveblog bij. Radio Gelderland zendt tot 20.00 uur uit. Richard van der Made en Sander Maassen van den Brink doen integraal verslag vanuit De Kuip. TV Gelderland brengt tot 20.00 uur updates van de strijd om de Super Cup.