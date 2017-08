Dit is de zwerfieman, de 'superheld' die de Achterhoek afvalvrij maakt

ZEDDAM - Blikjes, sigarettenpakjes en snackbarservies; de natuur ligt vol zwerfvuil. Herbert Blankesteijn, wetenschapsjournalist en natuurliefhebber, heeft besloten dit probleem aan te pakken. Als 'zwerfieman' laat hij het zwerfafval in de gemeenten Montferland en Oude IJsselstreek verdwijnen.

Blankesteijn verhuisde drie jaar terug vanuit de omgeving Rotterdam naar Zeddam in de Achterhoek. Hij is gek op wandelen en fietsen in de natuur, maar ergerde zich eraan dat overal waar hij komt zwerfvuil in de bermen ligt.

Luister hier een deel van het gesprek met de zwerfieman terug:





'Ik merkte dat het mij meer moeite kost om het te laten liggen, dan om het op te ruimen', zegt hij. 'Daarom besloot ik gewapend met een grijper en vuilniszak te gaan wandelen.'

Superheld de zwerfieman

Maar een 'gewone wandelaar' die zwerfvuil opruimt, trekt geen aandacht. Daarom bedacht Blankesteijn een alter ego voor zichzelf: de zwerfieman, een superheld die zwerfafval laat verdwijnen.

Bekijk hier een filmpje dat Blankesteijn over zijn zwerfafvalproject maakte:

'Als ik een rondje heb gelopen, publiceer ik een foto van de buit en mijn route op Facebook en Twitter. Zo hoop ik mensen aan te sporen hetzelfde te doen.' In plaats van een cape, draagt hij een blauwe pet met een grote 'Z' erop.

Luister hier een deel van het gesprek met de zwerfieman terug:





Bizarre vondsten

De zwerfieman vist van alles uit de berm: van volle blikken bier en ongeopende verpakkingen ham tot grotere voorwerpen zoals een flatscreen televisie en een strijkplank. Niet gek, zegt de zwerfieman, want 'mensen moeten de gemeenten betalen voor het afgeven van grof vuil'.

Dat hij vreemde dingen vindt moge duidelijk zijn, maar hoe ver moet de zwerfieman lopen voordat hij een zak vol afval heeft? 'Normaal ongeveer 4 kilometer, maar er zijn uitzonderingen. Zo heb ik op de Drieheuvelenweg na 300 meter al een vuilniszak vol', zegt hij.

Geen vrijbrief

Blankesteijn voelt zich verantwoordelijk voor de rommel, maar het is absoluut niet zijn bedoeling dat Achterhoekers nu méér afval in de berm gooien, omdat ze denken dat er toch iemand is die het opruimt.

Luister hier een deel van het gesprek met de zwerfieman terug:

'Het fijnste zou zijn als meer mensen een hesje aantrekken en met de grijper op pad gaan, die zijn gratis te krijgen bij de gemeente', besluit hij.