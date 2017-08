Betrapt na 40 jaar zonder motorrijbewijs

NIJMEGEN - 'Het moest er een keer van komen', was de reactie van de motorrijder die na 40 jaar zonder rijbewijs werd betrapt. Hij liep maandag tegen de lamp op de Graafseweg in Nijmegen.

Agenten zagen met een lasergun dat hij 121 kilometer per uur reed, terwijl de maximumsnelheid op die plek 50 is. De 56-jarige Nijmegenaar was onderweg naar de rijschool voor zijn laatste motorrijles. Een dag later zou hij examen afleggen.

Zijn BE-rijbewijs werd afgepakt. De rechter gaat bepalen wat de hoogte van de boete is en wanneer hij zijn rijbewijs weer terugkrijgt.