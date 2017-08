Zevenaar groeit door buurtschap De Stede

ULFT - In Zevenaar is het startschot gegeven voor de ontwikkeling van extra woningen in de wijk Groot Holthuizen. Waar in de Achterhoek nieuwbouw nauwelijks mogelijk is, is er in De Stede in eerste instantie ruimte voor 45 woningen.

'We zijn er heel blij mee dat de woningmarkt flink aantrekt en dat ontwikkelaars en bouwers nu interesse hebben om dat bij ons op te pakken, aldus wethouder Stef Bijl van Zevenaar over de ontwikkeling van buurtschap De Stede. De bedoeling is dat de woningen in het derde kwartaal van 2017 in de verkoop gaan. 'We verwachten een half jaar later te kunnen starten met de bouw', aldus Stefan van Duijnhoven van KlokGroep Wonen. 'Dan zouden we begin 2019 de eerste woningen gaan opleveren.'



Waar de Achterhoek kampt met krimp, groeien de bomen in Zevenaar tot aan de hemel. 'We liggen precies op de grens met het gebied Arnhem en Nijmegen', zo legt wethouder Bijl uit. 'Die hebben nog een flinke woningopgave te doen en daar profiteert Zevenaar van. We zitten niet in een krimp-, maar in een groeiscenario.' De nieuwe gemeente Zevenaar richt zich op een inwonersaantal van 45.000 inwoners, daarvoor moet er meer nieuwbouw komen. 'Met vierhonderd woningen erbij is Zevenaar redelijk op dreef om die doelstelling te halen', besluit Bijl.