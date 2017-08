NEC huurt linksback Calvin Verdonk van Feyenoord

NIJMEGEN - NEC huurt komend seizoen Calvin Verdonk van Feyenoord.

De 20-jarige linksback kwam afgelopen seizoen op huurbasis uit voor PEC Zwolle. Daarmee heeft de Nijmeegse club de enige open plek in de selectie ingevuld. Na het vertrek van André Fomitschow (Hajduk Split) en Lorenzo Burnet (Excelsior) en het stoppen van Jeffrey Leiwakabessy had NEC geen echte linksback meer. Guus Joppen en Michael Heinloth speelden tot dusverre in de voorbereiding op die positie, maar zij zijn rechtsbenig.

Verdonk ligt bij Feyenoord nog vast tot 2020. Bij PEC kwam de veelvoudig jeugdinternational tot zeventien wedstrijden. Hij kan ook in het centrum van de defensie uit de voeten.