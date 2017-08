NIJKERK - Door een technische storing aan de brug over het Nijkerkernauw moest het verkeer tussen Barneveld en Almere dinsdag enige tijd omrijden. De brug kon niet meer terug in de vergrendeling.

De Nijkerkernauw was in beide richtingen afgesloten. De storing werd rond 11.30 uur voor de eerste keer gemeld. Twee uur later kon het verkeer weer over de brug.

Een monteur was toen nog wel bezig, maar daar hadden de automobilisten geen last van.