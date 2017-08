Vier Gelderlanders in actie op EK wielrennen

HERNING - Vier Gelderlanders komen deze week in actie op het Europees kampioenschap wielrennen in het Deense Herning.

Bij de wegwedstrijd voor de mannen is Wim Stroetinga uit Nijkerk geselecteerd. Bij de vrouwen rijdt zijn vriendin Roxane Knetemann (foto) mee. Het EK werd vorig jaar voor de eerste keer gehouden. De Slowaak Peter Sagan won bij de mannen en bij de vrouwen was Anna van der Breggen de beste.

Bij de beloften geldt Fabio Jakobsen uit Heukelum in de wegwedstrijd als kandidaat voor eremetaal. Het 20-jarige talent werd in Montferland Nederlands overtuigend Nederlands kampioen bij de beloften en won afgelopen weekend nog een etappe in de Ronde van de Elzas. Bij de junioren doet Thymen Arensman uit Diel rijdt mee bij de junioren. De 17-jarige wielrenner is ook nog reserve voor de tijdrit.