Alles wat u wilde weten over de besmette eieren

ARNHEM - Aan de discussie over de consumptie van eieren komt voorlopig geen eind nu de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt eieren met de code 40155 niet te eten omdat er een dosis fipronil in zit. Wat moet u doen? We leggen enkele vragen van lezers, kijkers en luisteraars voor aan hoogleraar toxicologie Ivonne Rietjens van de Wageningen Universiteit.

Wat is fipronil?

'Fipronil is een bestrijdingsmiddel. Dat wordt gebruikt om stallen schoon te maken en infecties te voorkomen. Het mag niet gebruikt worden bij de productie van voedsel.'

Wat is het gezondheidsrisico van fipronil?

'Een veel te hoge dosis kan schade opleveren aan lever, schildklier en nieren. Meer dan drie eieren per week eten is niet verstandig, dat zeggen we al jaren vanwege de dioxines. Dioxines zijn stoffen die via het milieu in ons dierlijk voedsel, zoals vlees, melk en eieren, terechtkomen en te hoge concentraties zijn schadelijk.'

Ivonne Rietjens. Foto: Omroep Gelderland

Moeten we ons zorgen maken?

'Dit soort stoffen wordt goed getest op veiligheid en schadelijkheid. We weten hoeveel je er dus van mag opeten zonder dat het een nadelig effect heeft op je gezondheid. Het is goed om te weten dat bij het vaststellen van die veilige dosis een veiligheidsmarge wordt ingebouwd. De veiligheidsmarge is vaak honderd. Dat betekent dat we de dosis die in proefdieren veilig is, en geen schade geeft, nog honderd keer verlagen om een veilige dosis voor de mens vast te stellen. Heb je dus een dag een ei met te hoge dosis fibronil gegeten, zit je mogelijk wel boven de veilige grens en kunnen we de veiligheid niet meer garanderen, maar dat betekent niet meteen dat je ook nadelige gezondheidseffecten zult ondervinden. Dat hangt mede af van hoeveel de dosis te hoog is en dat heeft de NVWA op dit moment niet bekendgemaakt.'

Het gesprek tussen Ronald van den Bosch en Ivonne Rietjens op Radio Gelderland. Het artikel gaat verder onder de video.

Moet ik naar de dokter, als ik vanmorgen eieren met die code 40155 heb gegeten?

'Je hoeft niet naar de dokter. De kans dat je acuut ziek wordt is vrij klein.'

Kan ik (scharrel)eieren eten waarop geen codes staan?

'Producenten van biologische producten zijn kritischer ten aanzien van de voedselketen en hebben strengere regels voor het gebruik van hulpstoffen, en je mag dus verwachten dat daar minder kans is op eieren die fipronil bevatten. Maar waarom zou je in dit geval risico nemen? Ik zeg: eet geen eieren zonder codes. Better safe than sorry.'

Supermarkten zijn druk bezig met checken of zij eieren in hun schappen hebben liggen die besmet zijn. De NOS deed een rondje langs diverse winkels, onder meer in de omgeving Nijmegen, Arnhem en Apeldoorn.

deed een rondje langs diverse winkels, onder meer in de omgeving Nijmegen, Arnhem en Apeldoorn. Het ging daar om Lidl-supermarkten. Die bleken bevoorraad te zijn met eieren afkomstig van het distributiecentrum in Tiel. In totaal haalde Lidl besmette eieren terug uit 57 filialen.

Wat moet ik met producten waarin eieren zijn verwerkt en waarvan ik niet kan controleren of die veilig zijn, zoals cake of kant- en-klare pannenkoekenmix?

'Die kun je gewoon eten. In een plak cake zit niet een heel ei verwerkt. Richt je aandacht op eieren en niet op producten waar eieren in zitten. Je mag ook verwachten dat de producenten van die producten hun eieren zullen controleren en actie zullen nemen als dat nodig is.'

Wat leren we hiervan?

'Dit toont aan hoe goed ons voedsel wordt gecontroleerd. Onze voedselketen wordt door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit continu gemonitord. Bij risico's wordt echt ingegrepen. De NVWA heeft waarschuwingen afgegeven voor enkele eiercodes. Kijk bij de aanschaf van eieren naar die codes. Vermijd de codes die op de website van de NVWA staan. Staat er geen code op de eieren, eet die eieren dan niet.'

Zie ook: