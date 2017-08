Eendenhotel Doesburg gaat bijna open

DOESBURG - Ben Kruk en Gerrit Smeitink zijn er al maanden druk mee: de bouw van het eendenhotel in de Bleekersgracht in Doesburg.

Jaren geleden raakte het eendenhuisje op het eiland in verval en uiteindelijk verdween het in zijn geheel. Gerrit weet nog dat het er stond. Toen het waterschap het overwoekerde eilandje onlangs snoeide, werden er fundamenten ontdekt. Even werd gedacht dat het om iets uit de oorlog moest gaan, maar Gerrit wist wel beter: hier stond het huisje voor de eenden.

Tijdens een borrel ontstond het idee om het huisje te herbouwen. De bewoners van de Molenpoort buurt zamelden zelf 2400 euro in om het te realiseren. Vergunningen werden aangevraagd en toegekend, Gerrit kon aan de slag.

Drilkooi

De bouw liep samen op met de verhitte discussie rond de komst van de drilkooi. 'Mensen zagen me aan het werk en vroegen wat ik aan het bouwen was. Ik hou wel van een grapje, dus ik zei dat ik de fundering voor de drilkooi aan het leggen was. Dat lag gevoelig, mensen dreigden om het bouwwerk op het eiland in brand te steken. Maar als je dan vertelt dat je een eendenhuisje aan het maken bent, vinden ze het allemaal hartstikke leuk.'

Al weken werkt Gerrit op het eiland, als het weer het tenminste toestaat. Dat viel de duurt op, maar ook een paar jongemannen die het op het gereedschap hadden voorzien. 'Maar ik had ze in de gaten en heb ze een nat pak bezorgd. Nooit meer iets van vernomen.' In het eendenhuisje is plaats voor ongeveer acht eenden.