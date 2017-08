Pluimveehouders stellen ChickFriend aansprakelijk

BARNEVELD - Pluimveehouders die zijn gedupeerd door de bestrijding van bloedluis stellen het Barneveldse bedrijf ChickFriend aansprakelijk. Het bedrijf gebruikte bij de bestrijding het verboden middel fipronil.

Secretaris van de Nederlandse Vakbond van Pluimveehouders Aalt den Herder laat weten: 'ChickFriend is volgens de pluimveehouders verantwoordelijk voor de infectie van de eieren met de giftige stof fipronil. De betreffende pluimveehouders huurden het bedrijf in om de bloedluis te bestrijden. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit constateerde de aanwezigheid van de stof in de eieren en legde de bedrijven stil. Er zijn eieren besmet met de stof.'

Fipronil is gemaakt om insecten te bestrijden en daarom veel gevaarlijker voor insecten dan voor mensen. De stof is alleen krachtig genoeg om het zenuwstelsel van insecten plat te leggen. Het is wel aan te raden om contact met een huisarts te zoeken als u in aanraking bent geweest met de stof en klachten heeft.

Reactie

Het bedrijf ChickFriend is tot op heden niet bereikbaar voor commentaar.

