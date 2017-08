Geparkeerde auto vliegt in brand

DIDAM - Een auto is in de nacht van maandag op dinsdag in brand gevlogen aan de Lupinenstraat in Didam. De politie zoekt getuigen.

Geschreven door Mediapartner REGIO8

Om 02.20 uur vloog de geparkeerde auto in brand. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak. De politie houdt ernstig rekening met brandstichting.



De politie wil in contact komen met mensen die iets gezien of gehoord hebben. Mensen kunnen contact opnemen via 0900-8844 of informatie doorgeven via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).