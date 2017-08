Doetinchem trok tienduizenden fans tijdens EK

DOETINCHEM - Het EK vrouwenvoetbal heeft de afgelopen periode tienduizenden bezoekers naar Doetinchem getrokken. In totaal bezochten 28.000 mensen een wedstrijd in stadion De Vijverberg.

De kwartfinalewedstrijd tussen Nederland en Zweden werd veruit het best bezocht. In totaal zaten zaterdagavond 11.106 toeschouwers te kijken naar de overwinning van de Oranjedames. Naar de ontmoetingen Denemarken-België (4.565) en IJsland-Zwitserland (5.647) kwamen met name fans uit België en IJsland. De wedstrijden Zweden-Italië (3.776) en Spanje-Portugal (2.424) werden het minst bezocht.



Ook de Fanzone aan de IJsselkade in Doetinchem trok flink wat publiek. De kwartfinalewedstrijd van Nederland tegen Zweden werd veruit het best bezocht met 4.000 bezoekers. Verspreid over de andere wedstrijden kwamen in totaal 6.000 fans naar de Oude IJssel.