Auto met vijf inzittenden over de kop op A30

Foto: Omroep Gelderland

BARNEVELD - Op de A30 is dinsdagochtend ter hoogte van Barneveld een auto over de kop geslagen. In de wagen zaten vijf mannen uit Duitsland.

Een van hen raakte lichtgewond. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege het ongeluk was de linkerrijstrook afgesloten. Dat zorgde voor een aantal kilometer file.