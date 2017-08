Een factuur van 2500 euro voor het schoonmaken van je dakgoot

ZEDDAM - Buitenlandse gevelreinigers hebben hun schoonmaakdiensten aangeboden in Zeddam, maar vroegen extreem hoge geldbedragen na afloop van hun werkzaamheden. Buurtpreventie Zeddam waarschuwt inwoners voor dergelijke praktijken.

Volgens de beheerders van de Facebookpagina beweren de mannen, die Engels spreken, dat bijvoorbeeld de dakgoten dringend schoongemaakt moeten worden. Ze bieden hun diensten vervolgens aan voor een bedrag van vijfhonderd euro, maar vragen na afloop 2500 euro.



De persoon in kwestie is niet in de aanbieding van de schoonmakers getrapt. De politie is op de hoogte gesteld van het voorval. Volgens de melder kunnen de werkzaamheden en de bedragen per persoon variëren. Begin deze maand is er ook melding gedaan van dergelijke situaties in Ruurlo.