Dronken man eindigt slapend onder vrachtwagen

HETEREN - De politie heeft maandagavond een dronken man naar het ziekenhuis gebracht die slapend, op een parkeerplaats bij Heteren, onder een vrachtwagen werd gevonden.

Volgens een omstander probeerde de man even daarvoor in de vrachtwagen te stappen, maar hij was zo dronken dat het hem dat niet lukte. De omstander tipte de politie. 'Hij lag half onder de wagen te slapen, het moet niet gekker worden', aldus een wijkagent op Instagram.

De man is naar het ziekenhuis gebracht. Hij is niet aangehouden. 'De man was te ver heen en niemand heeft hem zien rijden.'