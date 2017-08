Lijstje: zoveel mensen kwamen er bij in uw woonplaats

Nijmegen is koploper - Foto: ANP

NIJMEGEN - Het inwonersaantal van Nijmegen is het afgelopen halfjaar met meer dan 1000 personen gestegen, daarmee is de stad koploper in de provincie. Ook in de andere gemeenten met grote steden is het inwonersaantal gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Aan de andere kant van het lijstje staat Wageningen, daar daalde het inwonersaantal het afgelopen halfjaar met 250. Ook in Rheden, Wijchen, Tiel en Berkelland wonen nu minder inwoners dan op 1 januari. In heel Nederland steeg het inwonersaantal met 35.000, dat komt vooral door immigratie. Top-5 stijgers (qua absoluut aantal): 1. Nijmegen +1165

2. Apeldoorn + 553

3. Arnhem + 479

4. Barneveld + 413

5. Ede + 370 Top-5 dalers (qua absoluut aantal): 1. Wageningen - 250

2. Rheden - 156

3. Wijchen - 112

4. Tiel - 109

5. Berkelland - 84 Zo zit het in uw gemeente: