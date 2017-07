Babbeltruc: oudere vrouw beroofd van geld

Foto: politie

ZEVENAAR - Een oudere vrouw in Zevenaar is maandag slachtoffer geworden van een babbeltruc. Ze mist nu geld dat ze thuis had liggen.

Bij de vrouw aan de Bergvrede werd aangebeld door een man die zich voordeed als medewerker van een grote tv-aanbieder, meldt de politie. De man vertelde haar dat ze geld tegoed had van het bedrijf. Hij pakte een pak briefgeld en vroeg de vrouw om te wisselen. Toen zij wisselgeld pakte, keek de man waarschijnlijk goed waar dat geld lag. Enkele minuten later vroeg de man of hij naar het toilet mocht. Hij ging die kant op en kwam niet meer terug. Hij was de woning uitgelopen. De vrouw is erg aangeslagen, zegt de politie. Vooral omdat ze de man in goed vertrouwen had binnengelaten. 'Laat ze buiten wachten' De politie roept mensen op niet zomaar onbekenden binnen te laten. 'Bij twijfel over deze personen, laat ze buiten de deur wachten en neem eerst contact op met het betreffende bedrijf om te kijken of het verhaal wel klopt.' Bel 0900-8844 bij verdachte situaties en 112 bij spoed.