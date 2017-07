Vermiste man (72) uit Geldermalsen weer terecht

GELDERMALSEN - De 72-jarige man die sinds maandagmiddag in Geldermalsen werd vermist is weer terecht. De politie schakelde maandagavond het publiek in, in de hoop de man te vinden.

Een paar uur later kon de politie melden dat de man weer terecht was. Het gaat naar omstandigheden goed met hem.