Moeten kippen op dieet om van verboden fipronil af te komen?

ARNHEM - Pluimveehouders die hun bedrijf ruimen omdat hun dieren mogelijk zijn behandeld met het verboden middel fipronil handelen te rigoureus. Er zijn andere opties, zegt landbouworganisatie LTO.

De eieren van de kippen die behandeld zijn tegen bloedluis met het verboden middel fipronil moeten worden teruggehaald uit de handel. De eieren die de kippen leggen mogen niet worden verkocht. Sommige pluimveehouders in Lunteren en Kootwijkerbroek namen de beslissing om hun dieren te ruimen. Aan de Stentor laten ze weten daardoor sneller weer open te mogen wanneer de kippen, die mogelijk besmet zijn met het giftige fipronil, zijn gedood.

Zie ook: Pluimvee preventief geruimd in hoop sneller open te kunnen

Dat is volgens Gina van Elten een rigoureuze beslissing. Ze is bestuurslid van LTO en zelf ook pluimveehouder. Zij noemt ondernemers die hun dieren nu al ruimen 'rigoureus'.

Ruimen is duur

Volgens pluimveehouders is het laten ruimen van je dieren geen beslissing die je makkelijk neemt. Ze willen het beste voor hun dieren, maar het trekt ook een zware wissel op de financiën. Nieuwe kippen kosten veel geld, het is al snel een investering van enkele honderdduizenden euro's.

Het kan tot een half jaar duren voor je nieuwe kippen hebt die eieren leggen; de kippen moeten worden besteld, gebroed en moeten groeien voor ze eieren leggen. Ook de kosten voor het ruimen van de dieren zijn voor de ondernemer.

Kip op dieet

Er zijn ook andere opties, door op de uitslag van de proeven van de NVWA te wachten of te ruien. Niet ruimen, maar ruien. Van Elten legt uit dat ruien een techniek is waarbij de kippen denken dat het winter wordt en letterlijk van de leg raken en tijdelijk geen eieren meer leggen.

Pluimveehouders kunnen het effect bij de kippen bewerkstelligen door de lampen minder lang te laten branden, waardoor de dieren denken dat de dagen korter duren. Ook kan er minder voeding worden gegeven, waardoor de kippen afvallen en de in het buikvet opgeslagen fipronil het lichaam van de kip verlaat.

Niet bewezen

Het nadeel van ruien is wel dat het niet bewezen effectief is. De kip scheidt de verboden stof weliswaar uit, maar het is nog niet aangetoond of de concentratie onder het toegestane niveau komt door de maatregel.

Zie ook:

Acuut gevaar door besmette eieren; check hier de codes